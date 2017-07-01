Sakarya Valiliğinden 'Provakatif Eylem Hazırlığı' İddiasına Açıklama
Sakarya Valiliği, kentte provakatif eylem hazırlığında bulunduğu iddiasıyla bir dernek başkanının gözaltına alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
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Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşün Sakarya kesimine ilişkin "Kılıçdaroğlu'na suikastı Sakarya Emniyeti son anda önledi" şeklinde haberler çıktığı belirtildi.
Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Milli Birlik ve Düşünce Derneği Genel Başkanı E.E, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan konusu farklı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olup tahkikat tamamlandığında cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecektir." ifadesine yer verildi.
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