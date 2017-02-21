Sakarya Özgür-Der Üniversite Gençliği Eğitim ve İstişare Kampı Düzenledi

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21.02.2017 07:46
Sakarya Özgür-Der Üniversite Gençliği Eğitim ve İstişare Kampı Düzenledi
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde Sakarya Özgür-Der Üniversite Gençliği tarafından düzenlenen kamp, üç gün sürdü.

Haksöz Haber

Sakarya Özgür-Der Üniversite Gençliği tarafından düzenlenen kamp, Sakarya’nın Taraklı ilçesinde 3 günlük bir programla gerçekleştirildi.

Kampın ilk gününde geniş çaplı bir istişare ile geçmişte neler yapıldığı ve gelecekte neler yapılabileceği konuşuldu.

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İkinci günün ilk oturumu, Yusuf Nurduhan’ın sunduğu “İhvânü’l-Müslimîn Hareketinin Örnekliği” konusu ile başladı. Hareketin kuruluş ortamı, fikri kökenleri, yöntem ve usulleri, merhale bilinci ve kendini yenilemesi, Ortadoğu İntifadaları’nda İhvan gibi alt başlıklar çerçevesinde işlenen konu, soru-cevap kısmıyla sona erdi.

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İkinci oturumda ise Aziz Avar, kendisini dinleyen gençlere “Türkiye’de İslami Uyanış Sürecemiz” konusunu kendi tanıklıklarını da örnek vererek anlattı.

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İkinci günün son oturumunda ise “İslami Kimlik ve Mücadele” konusu konuşuldu. İlk sözü alan Mehmet Şirin Oruç, “Nasıl Bir İslami Kimlik?” başlığı çerçevesinde gençlere hitap etti. Ardından Kenan Ersoy, “İman ve Eylem” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Son olarak ise Davut Çevik, “İslami Mücadelede Yöntem” konusunu işledi. Oturum gençlerin sorularıyla sona erdikten sonra sıcak bir ortamda hasbihal edildi.

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Kampın son gününde ise iki oturum gerçekleştirildi. İlk olarak “Referandum Süreci”, Murat Aydoğdu’nun, daha önceki referandum süreçleri ve değişmesi kabul edilen anayasa maddeleri hakkındaki değerlendirmeleriyle işlendi. Murat Aydoğdu, kendisine gelen soruları cevaplayarak yerini Şuayb Mekeç’e bıraktı.

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Şuayb Mekeç ise “Müslümanlar’ın İktidarla İlişkisinde Ölçüler” başlıklı konuyu ilkesellik ve tutarlılık, reel politik ve ideal siyaset, sistem içi araçlarda ölçü gibi alt başlıklar çerçevesinde değerlendirdi. Ardından kamp süreci hakkında kısaca mülahazalarda bulunan gençlerin nasihatleşmesiyle kamp sona erdi.

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