Sahra Çölü’nde Mahsur Kalan Göçmenler Kurtarıldı

Nijer ordusu, ülkenin kuzeyinde insan kaçakçılarının aç ve susuz Sahra Çölü’nde terk ettiği 92 göçmeni kurtardıklarını açıkladı.

Ölümün eşiğindeyken kurtarılan göçmenlerin en az 30’u kadın ve bebeklerden oluşuyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), kurtarılan göçmenlerden birinin tedavi gördüğü geçici sağlık merkezinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Çölde Tehlikeli Yolculuk

Avrupa ülkelerine gitmek için Akdeniz’i geçmeye çalışan Afrikalı göçmenler, önce çölü aşarak Libya’ya ulaşmak zorunda.

Ancak bu yolculuk, çölün zorlu koşulları nedeniyle tehlikeli. Birçoğu yanlarında çok az su ve gıdayla, kalabalık gruplar hâlinde kamyonlara sıkışarak yola çıkıyor.

Yaklaşık iki hafta önce de Sahra Çölü’nde kamyonu bozulan 40 göçmen, susuzluk nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz haziran ayında ise, 20’si çocuk 34 göçmenin cansız bedenleri Nijer’in Cezayir sınırının yakınlarındaki Sahra Çölü’nde bulunmuştu.

Çölün Ortasında Terk Ediliyorlar

IOM, kurtarılan göçmenlerin, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Dirkou kentindeki bir tesise götürüldüğünü söyledi.

BBC Focus on Africa’ya konuşan örgütten Giusseppe Lopreta, “Genelde böyle durumlarda insan kaçakçıları bu göçmenleri sömürmeye çalışıyor. Çölün ortasında kaldıklarında onlardan daha da çok para istiyorlar. Ödemezlerse de terk ediyorlar.” dedi.

Lopreta, çoğunluğu Nijerya, Gana, Senegal ve Burkina Faso’dan gelen 92 göçmenin, bir kuyunun yanında terk edilmiş olmaları sayesinde kurtulduklarını söyledi.

Her Yıl On Binlerce Kişi Yolculuğa Çıkıyor

Sahra Çölü’nin koşullarında, patlamış bir teker araçtaki göçmenler için “ölüm cezası” demek.

Her yıl Sahra Çölü’nden Libya’ya ulaşmak isteyen on binlerce kişi bu tehlikeli yolculuğu göze alıyor.

Libya kıyılarından bindikleri köhne teknelerin içinde Avrupa’ya girerek yeni bir hayat kurmayı amaçlıyorlar.

Birçoğu Akdeniz sularında boğulurken, göçmenlerin Sahra Çölü’nde yaşadıkları tehlikeler arka planda kalıyor.

Her yıl kaç kişinin hayatını kaybettiği bilinmiyor ancak birçoğunun susuzluktan, diğerlerinin de hırsızlar, suç çeteleri ve güvenlik güçlerinin saldırıları sonucu hayatını kaybettiği biliniyor.

Kaynak: BBC Türkçe