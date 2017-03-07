Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
07.03.2017 12:31
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Gözaltına Alındı
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Murat Özer, FETÖ soruşturmasınca bu sabah gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah operasyonda FETÖ/PDY kapsamında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Murat Özer, gözaltına alındı.

Halen görevde olan Albay Özer ile birlikte 9 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

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