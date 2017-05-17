“Sağlıklı Beslenme” Takıntısı Bebeğin Hayatına Mal Oldu!

Belçika’nın Beveren kentinde doğal ürünler satan bir işyeri sahibi olan çift, bebeklerine 3 ayını doldurduktan sonra mama yerine “süper yiyecek” adıyla satılan alternatif gıdalar verdi.

Lucas adlı bebek, 4 ay boyunca sadece mısır sütü, pirinç sütü, yulaf sütü, quinoa sütü ve siyah buğday ile beslendi.

Giderek Daha da Zayıfladı

Bebek, yedinci ayında sadece 4 kilo 300 grama ulaştı. Giderek daha da zayıflayan Lucas gece kusmaya başlayınca anne ve babası tarafından bir alternatif tıp uzmanına götürüldü.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, “Homeopat” adı verilen alternatif tıp uzmanı, Lucas’ı doğru hasteneye götürmelerini istedi. Ancak bebek yolda hayatını kaybetti.

Savcılık Soruşturma Açtı

Bebeklerinin beslenme sorunları ile ilgili olarak doktora başvurmayan çift hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcı Pascal Persoons, çiftin “sağlıklı beslenme” takıntısının bebeğin hayatına mal olduğunu belirtti.

Savcı, “ölüme sebebiyet verdikleri” gerekçesiyle Lucas’ın anne ve babasının 18 ay hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

“Yanlış Bir Şey Yaptığımıza İnanmıyoruz”

Bebeğin anne ve babası ise, “Yanlış bir şey yaptığımıza inanmıyoruz. Bebeğimize en iyi şekilde bakabilmek için çaba harcadık.” diyor.

Çift hakkındaki karar 14 Haziran’da yapılacak duruşmada kesinleşecek.