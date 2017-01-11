“Sağlık Bakanlığı’nda 6 Bin 315 Kişi Memuriyetten Çıkarıldı”
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlık muhabirleriyle “2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda bir araya geldi.
AA’da yer alan habere göre, yıl içinde 33 bin sağlık personelinin atamasının yapıldığını ifade eden Akdağ, 15-16 Temmuz’daki darbe kalkışmasının ardından Gülen örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının bakanlık içinden “temizlenmesi” için önemli bir mesai ayrıldığına dikkat çekti.
Görevden Uzaklaştırılanların Durumu
Şu ana kadar 9 bin 673 personelin görevden uzaklaştırıldığını bildiren Akdağ, “Bunlardan 6 bin 315’i memuriyet görevinden, kamu görevinden çıkarılmış durumdadır. 2 bin 414’ü göreve iade edilmiştir, 944 personel hâlâ açıktadır. Onlarla ilgili incelemelerimiz devam ediyor.” diye konuştu.
Akdağ, tüm bakanlıklarda ve kamuda olduğu gibi Gülen örgütü, PKK ve diğer “terör örgütleriyle” mücadelenin titizlikle yürütüldüğünün altını çizerek, kimse mağdur edilmeden ilgili kişilerin sağlık kuruluşlarından “temizleneceğini” ve yola devam edileceğini vurguladı.
“Hastanelerimizde 71 Yaralımızın Tedavisi Devam Ediyor”
Son zamanlarda gerçekleştirilen saldırılarda yaralananların durumuna ilişkin bir soru üzerine Akdağ, “Terör olayları sebebiyle hastanelerimizde şu anda 71 yaralımızın tedavisi sürüyor, İstanbul Beşiktaş daha sonra Kayseri ve İzmir gibi saldırılar nedeniyle... Bunlardan 8’inin ‘Hayâtî tehlikesi var.’ diyebiliriz.” diye konuştu.
Akdağ, dün Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çıkan çatışmada yaralanan polis memuru Hakan Irmak’ın sağlık durumunun ise iyi olduğunu kaydetti.
“Türkiye’nin Üç Problemi: Şişmanlık, Hareketsizlik, Sigara”
Öte yandan, şişmanlık, hareketsizlik ve sigara kullanımının şu anda Türkiye’nin en önemli üç sağlık problemi olduğunu belirten Akdağ, “Alkol kullanımı ve bağımlılık da Türkiye’nin önemli problemleri arasında ama bu hususta Avrupa ülkelerine kıyasla bizim durumumuz çok iyi. Tedbirler alarak onların ulaştığı kötü duruma ulaşmamalıyız ama yaygın problemler açısından şişmanlık, hareketsizlik ve sigarada gerçekten çok ciddi bir problemimiz var.” diye konuştu.
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