Sağlık Bakanlığı Manisa Raporunu Açıkladı

Manisa'da kışlalarda yaşanan olayın besin zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı. Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 17 Haziran'da, çok sayıdaki askerde ortaya çıkan bulantı ve kusma şikayeti üzerine Halk Sağlığı Kurum Başkanı İrfan Şencan başkanlığındaki 12 kişilik uzman ekip Manisa'ya giderek incelemelerde bulundu. Ekip, 23 Mayıs'taki olaya ilişkin inceleme raporunu tamamladı.

Yeni Şafak gazetesinin aktardığına göre raporda, "23 Mayıs'ta meydana gelen olayın salmonellaya bağlı olduğu kesinleşmiştir. Konuyla ilgili rapor hazırlanarak Manisa Valiliğine iletilmiştir. Olaya ilişkin kamera kayıtlarından da elde edilen veriler ışığında yapılan değerlendirmede, olayın besinlerin pişirilme sürecindeki hazırlık aşamasından kaynaklandığı belirlenmiştir" denildi. Raporda, 16-17 Haziran'da meydana gelen olayla ilgili ön değerlendirmelerin yapıldığı, kesin tanı için ise ileri laboratuvar sonuçlarının beklendiği ifade edildi.