Sadr Askeri Güçlerini Kerkük’ten Çekiyor

Irak’ta Şii lider Mukteda Sadr, yayımladığı yazılı açıklamada, “Seraya es-Selam mücahitlerinin, Kerkük’teki bürolarını 72 saat içinde kapatıp kenti terk etmeleri gerekiyor. Kentteki güvenlik mekanizması sadece güvenlik güçlerinin elinde olmalı.” ifadelerini kullandı.

AA’da yer alan habere göre, Şii lider, “diğer kentlerde de asayişin güvenlik güçleri tarafından sağlanması gerektiğine” işaret etti.

Sadr, hareketinin askeri kanadı olan Seraya es-Selam’ı 20 Ekim’de Kerkük'e gönderme kararı almıştı.

Kerkük’te Seraya es-Selam güçlerinin ofisine 2 gün önce düzenlenen canlı bomba saldırılarında 1 kişi ölmüş, 24 kişi de yaralanmıştı.

Seraya es-Selam güçleri, Salahaddin vilayetine bağlı Samarra’da aktif olarak varlık gösteriyor.

Bağdat yönetimine bağlı ordu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim’de Peşmerge’nin çekilmesiyle çatışmasız bir şekilde Kerkük’te kontrolü ele geçirmişti.