Sadık El-Mehdi’den Arap Liderlere 'JASTA' Çağrısı
Sudan'ın ana muhalefeti Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi, Arap liderlere ABD'nin 11 Eylül kurbanlarının ailelerinin Suudi Arabistan yönetimine dava açmasına imkan tanıyan JASTA adlı yasaya karşı zirvede ortak bir tutum sergileme çağrısında bulundu.
Mehdi, bu ayın sonunda Ürdün'de yapılacak Arap Birliği Zirvesi'ne katılacak liderlere gönderdiği açık mektupta, "Arap Birliği Zirvesi'nde tüm liderler JASTA yasası nedeniyle Suudi Arabistan'ın maruz kaldığı mali şantaja karşı ortak bir tavır sergilemeli." ifadesini kullandı.
Arap ülkelerinin karşı karşıya kaldığı krizlerle mücadelede Arapların ortak çalışmalarda ihmalkar davranıldığını kabul etmek gerektiğini kaydeden Mehdi, söz konusu ihmalkarlığın bölgenin bir iradesi yokmuşçasına toplu veya bireysel anlamda uluslararası müdahalelere alan açtığı belirtti.
ARAP BİRLİĞİ HATALARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ
Ayrıca bu krizlerle mücadele edebilmek adına ulusal bir proje geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Mehdi, Arap Birliği'nin kötü sonuçlar doğuran Irak ve Libya savaşlarına onay vererek yaptığı hataları gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti.
Mezhep fitnesiyle mücadelenin köklü bir tarihi olduğuna dikkati çeken Mehdi, şu anda siyasi faktörlerin körüklediği bu fitnenin sona ermeyeceğini aksine çatışma taraflarını yıkıma uğratacağını, barışçıl yaşam anlaşması sağlamak amacıyla çalışılması gerektiğini aktardı.
"BAŞTA TÜRKİYE VE İRAN İLE OLMAK ÜZERE ORTAK İLİŞKİLER GELİŞTİRMELİ"
Adil temellere dayalı barışçıl yaşam için bir güvenlik anlaşması sağlanması amacıyla başta Türkiye ve İran olmak üzere ortak ilişkiler geliştirilmesi çağrısında bulunan Mehdi, son olarak mektubunda şu ifadelere yer verdi:
"Ey Arap liderleri, zirvenin halkların kalplerine su serpmesini ve Arap ortak çalışmaları için tarihi bir dönemeç olmasını sağlayın. Bunun gerçekleştirilmemesi halinde hayalkırıklığı ve üzüntüden başka bir şey olmayacaktır."
"11 EYLÜL YASASI"
ABD'de 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine Suudi Arabistan aleyhine dava açma imkanı veren tasarı, Senato ve Temsilciler Meclisinde 28 Eylül 2016'da kabul edilerek yasalaşmıştı.
Suudi Arabistan'a karşı 2001'deki terör saldırılarından dolayı dava açılmasına imkan sunan yasa, yabancı devletlerin Amerikan mahkemelerindeki dokunulmazlığını kaldırıyor.
Terörle ilişkilendirilen ülkelerle sınırlı kalmayan yasa, ABD içinde veya dışında bir Amerikan vatandaşına karşı yabancı bir devletin memuru tarafından "haksız fiil işlenmesi" durumunda bu ülkeye dava açılabilmesine imkan veriyor.
ABD Başkanı Barack Obama yasa tasarısını veto etmiş ancak yasa tasarısı Senatoda ezici çoğunlukla kabul edilmişti.
Kamuoyunda "11 Eylül yasası" olarak bilinen düzenleme, Obama’nın başkanlığı döneminde veto yetkisini aşan ilk yasa olmuştu.
Ürdün'ün başkenti Amman'da 29 Mart'ta düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'nde Arap dünyasında yaşanan sorunların masaya yatırılması bekleniyor.
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