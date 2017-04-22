Sadece Kurnazca Değil, Haince Bir Yaklaşım Tuzağı

»Ana Sayfa»Yorum Analiz
22.04.2017 14:38
Sadece Kurnazca Değil, Haince Bir Yaklaşım Tuzağı
Şimdi de, ‘Hayır..’ diye görüş belirten herkesi kendileri gibi zannediyorlar.. Halbuki, halkımızın büyük ekseriyeti, bu ‘mankurt’laşmış çevrelerden, halkımızın temel hayat değerleriyle savaşmaya yemin etmiş, sefiller yığınından fersah fersah uzaktır.

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Referandumun sonuçları üzerindeki değerlendirme ve tartışmalar daha bir süre devam edeceğe benziyor..

Tabiatiyle bu değerlendirmelerin yanı başında nice entrikalar da sürdürülmeye çalışılıyor.

En başta da, sandık çıkışı anketler diye yayınlanan rakamlarla özellikle MHP vurulmaya çalışıyor.. Çünkü o rakamlardan hareketle, MHP seçmeninin, büyük bir kısmının Devlet Bahçeli’ye rağmen, ‘Hayır’ dediği ileri sürülüyor. Kim yapmış bu anketi, kaç kişiye sormuş, nerede sormuş, görüşlerini açıklayanların o partiye gerçekten de üye veya taraftar oldukları veya görüşlerini açıklayanların ne kadar doğru bilgiler verdikleri ya da işin içinde bir algı operasyonu oluşturulmak hedefinin olup olmadığına dair hiçbir kesin bilgi yok; sadece iddia cümlelerinin sonu ‘…deniliyor, ileri sürülüyor’ gibi jurnalistlik kurnazlıklarıyla noktalanıyor.

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