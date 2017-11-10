Sabiha Gökçen'de Merdiven Altı Mescit

HAKSÖZ-HABER

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın iç hatlar yolcu gidiş kısmında merdiven altında kalan kuytuya yapılan kadın mescidi ve yine merdiven yanında kalan başka bir bölgeye konulan erkek mescidi namaz kılanların tepkisini çekiyor.

PVC duvarlarla çevrilen mescitlerde namaz kılmak isteyenlerin abdest alabileceği bir alan da bulunmayan havalimanında, Müslümanlar tuvaletlerde abdest almak zorunda kalıyor.

"Yer sorunu mu var acaba?" dedirten havalimanı yönetiminin az ileride büyük bir alanı alkollü içecek satan bir firmaya ayırması ise ayrı bir soru işaret olarak akıllara geliyor.

Mescitlerin yapılmasından önce söz konusu alanda hiçbir ibadet alanı bulunmuyor ve namaz kılmak isteyenler yere serdikleri elbise ve gazetelerin üzerinde ibadet ediyorlardı. Havalimanının gelen şikayetler üzerine böyle bir çözüm bulması tepki çekiyor.