Şabak: Mescid-i Aksa'ya Yerleştirilen Elektronik Kapıları Kaldırılsın
İşgal rejimi televizyonu 2'nci kanalı, işgal rejimi iç istihbarat birimi "Şabak"ın Cuma günü Mescid-i Aksa kapatıldıktan sonra yerleştirilen elektronik kapıların kaldırılması tavsiyesinde bulunduğunu ifade etti.
Konuyla ilgili yayınlanan haberde, işgal rejimi hükümetinin Şabak'ın tavsiyesini görüşeceği ve işgal polisinin ise elektronik kapıların kaldırılmasına karşı olduğu belirtildi.
Bu arada, Filistinliler işgal rejiminin Mescid-i Aksa kapılarına yerleştirdiği metal dedektörlerinden geçmeyi reddederek namazlarını toplu halde Mescid-i Aksa kapıları önünde kılıyor.
Mescid-i Aksa'nın kapatıldığı Cuma gününden bu yana Mescid-i Aksa kapıları önünde sürekli gerginlik yaşanırken, işgal güçlerinin cemaate şiddet kullanarak müdahalesi nedeniyle çok sayıda Filistinli yaralandı.
Filistinli gruplar ve halk hareketleri önümüzdeki Cuma günü Mescid-i Aksa'ya destek için geniş çaplı gösteriler yapılması çağrısında bulundu.
Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesi de Cuma günü kentteki tüm camilerin kapatılarak Cuma namazının sadece Mescid-i Aksa kapıları önlerinde kılınmasını istedi.
Filistinlilerin direnişinin ve elektronik kapıları ısrarla reddetmesinin işgal rejiminin geri adım atmasına yol açıp açmayacağı merakla bekleniyor.
FİEM
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