Şabak: Mescid-i Aksa'ya Yerleştirilen Elektronik Kapıları Kaldırılsın

Konuyla ilgili yayınlanan haberde, işgal rejimi hükümetinin Şabak'ın tavsiyesini görüşeceği ve işgal polisinin ise elektronik kapıların kaldırılmasına karşı olduğu belirtildi.

Bu arada, Filistinliler işgal rejiminin Mescid-i Aksa kapılarına yerleştirdiği metal dedektörlerinden geçmeyi reddederek namazlarını toplu halde Mescid-i Aksa kapıları önünde kılıyor.

Mescid-i Aksa'nın kapatıldığı Cuma gününden bu yana Mescid-i Aksa kapıları önünde sürekli gerginlik yaşanırken, işgal güçlerinin cemaate şiddet kullanarak müdahalesi nedeniyle çok sayıda Filistinli yaralandı.

Filistinli gruplar ve halk hareketleri önümüzdeki Cuma günü Mescid-i Aksa'ya destek için geniş çaplı gösteriler yapılması çağrısında bulundu.

Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesi de Cuma günü kentteki tüm camilerin kapatılarak Cuma namazının sadece Mescid-i Aksa kapıları önlerinde kılınmasını istedi.

Filistinlilerin direnişinin ve elektronik kapıları ısrarla reddetmesinin işgal rejiminin geri adım atmasına yol açıp açmayacağı merakla bekleniyor.

FİEM