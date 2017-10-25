Sabahçı-Öğlenci Modeli Geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TEOG’un yerine getireceği LGS sistemiyle birlikte okullarda tam gün eğitim modelini kısmen iptal edecek. 2019 yılına kadar okullarda sabahçı-öğlenci modelini kaldırmayı planlayan Bakanlık, yeni sistemde bunu iptal edecek. Bakanlık, yapacağı yeni düzenlemeyle çok tercih edilen bazı okulları tam günden çıkarıp ikili eğitime geçirecek. Önceki gün ayrıntılarını duyurduğumuz “TEOG’un yerine LGS geliyor” haberinin yankıları sürerken, LGS’ye bağlı olarak MEB, yeni bir düzenlemeyi de okullara getirecek. Geçtiğimiz yıllarda Başbakan Binali Yıldırım, okullarda 2019 yılına kadar tam gün eğitim modeline geçileceğini duyurmuştu. Ancak yapılan incelemeler sonucunda yeni sınav modeli LGS ile tam gün eğitim modeli iptal edilecek.

MAHALLESİNDEKİ OKULA GİDEBİLECEK

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) modelinde, mahallesindeki okula gidemeyen öğrenci aynı ilçede bulunan birkaç kilometre ötedeki okula gitmek zorunda kalabiliyordu. Bu durum öğrencinin velisini hem servis yönünden -böylelikle maddi açıdan- hem de güvenlik yönünden sıkıntıya sokabiliyordu. Velilerin sıkıntısını gidermeye çalışan Bakanlık, yaptığı yeni çalışma kapsamında çok tercih edilen okulları belirleyerek, bu okullarda ikili eğitim başlatacak. Böylece öğrenciler evinin en yakınında bulunan okula gidebilme imkanına kavuşacak. Bakanlığın yaptığı bu çalışma özellikle büyük şehirlerde yaşanan trafik sıkıntısını da en aza indirecek. Sabah işe gidiş ve akşam işten çıkış saatlerinde neredeyse trafiği durma noktasına getiren okul servis araçlarının azalmasıyla trafiğin büyük oranda rahatlatması bekleniyor.

Kaynak: Yeni Şafak