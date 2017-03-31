Sabah Başlattıkları Açlık Grevini Akşam Bitirdiler

​​​​​​​HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bu sabah başlattığı açlık grevini sona erdirdi.

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016 günü tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Edirne F Tipi Cezaevi'ne konuldu. HDP Genel Merkezi dün, Demirtaş ile Zeydan'ın bu sabahtan itibaren açlık grevine başlayacaklarını açıkladı.

HDP Genel Merkezi, Demirtaş ve Zeydan'ın açlık grevlerini akşam saatlerinde sona erdirdiğini bildirdi.

Yeni Akit