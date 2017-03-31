Sabah Başlattıkları Açlık Grevini Akşam Bitirdiler

»Ana Sayfa»Gündem
31.03.2017 21:53
Sabah Başlattıkları Açlık Grevini Akşam Bitirdiler
​​​​​​​HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bu sabah başlattığı açlık grevini sona erdirdi.

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016 günü tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Edirne F Tipi Cezaevi'ne konuldu. HDP Genel Merkezi dün, Demirtaş ile Zeydan'ın bu sabahtan itibaren açlık grevine başlayacaklarını açıkladı.

HDP Genel Merkezi, Demirtaş ve Zeydan'ın açlık grevlerini akşam saatlerinde sona erdirdiğini bildirdi.

Yeni Akit

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Halkbank'tan Mehmet Hakan Atilla’nın Tutuklanması Hakkında Açıklama31 Mart 2017 Cuma 08:05
  • CHP'li Gürsel Tekin Uçtu: Hayır Oranı %63’te30 Mart 2017 Perşembe 23:58
  • Hükümet Almanya'nın Türkiye’deki Tüm Faaliyetlerini İnceleyecek30 Mart 2017 Perşembe 23:55
  • Türkiye’de Referandumda 55 milyon Seçmen Oy Kullanacak30 Mart 2017 Perşembe 21:16
  • Bağcılar’da Maskeli Saldırgan Bir Müslüman Genci Katletti30 Mart 2017 Perşembe 16:04
  • Demirtaş ve Zeydan Açlık Grevine Başlıyor30 Mart 2017 Perşembe 13:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ı Kabul Etti30 Mart 2017 Perşembe 12:23
  • Adalet Bakanı Bozdağ: "Birileri Öksüz'ü Türkiye'de Saklıyor"30 Mart 2017 Perşembe 12:18
  • Alpay: CHP’li Atilla Sertel’in Hakkımdaki İddiaları Tümüyle Yalan ve İftiradır 30 Mart 2017 Perşembe 11:32
  • Başbakan Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı’nın Bittiğini Doğruladı30 Mart 2017 Perşembe 10:40
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Rus Tipi Müzakere
    Rus Tipi Müzakere
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim