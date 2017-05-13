Saadet Partisi’nden 'Hayır’ Bloku Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından referandum sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Referandumda anayasa değişikliğine ‘hayır’ diyen Saadet Partisi’nin yol haritası hakkında bilgi veren Karamollaoğlu, partilerinin izleyeceği politikayı açıkladı.

“HAYIR BLOKUNDA YOKUZ”

Anayasa değişikliği oylaması sürecinde dikkatli bir üslup kullanmaya ve herhangi bir kutuplaşmanın içerisinde yer almamaya özen gösterdiklerini ifade eden Karamollaoğlu, bunda başarılı olduklarını belirtti. Referandum sonrası birbirine zıt grupların içinde bulunduğu ‘hayır’ bloku tartışmalarına da değinen Karamollaoğlu, oluşturulmak istenen yapının içerisinde yer almayacaklarını söyleyerek “Biz referandum öncesi bir evet bloğu içinde yer almadığımız gibi, bugün oluşturulmak istenen bir hayır bloğunun da tarafı değiliz. Tıpkı referandumda olduğu gibi, bugünde toplumu kategorize edecek, kutuplaştıracak, ayrıştıracak her türlü bloklaşmaya da “HAYIR” diyoruz.” dedi.

Kaynak: Yeni Akit