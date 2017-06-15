Saadet Partisi’nden CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na Destek Mesajı!

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak "Geçmiş olsun" dileklerini iletti. Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'na "Son dönemde yaşanan gelişmeler sadece adaletin işleyişi noktasında değil, Türkiye’nin geleceği konusunda da haklı endişelere sebep olacak niteliktedir" dedi.

Karamollaoğlu, "Adalete olan güveni gölgeleyecek, toplumsal vicdanda şüphelere neden olacak yaklaşımlar sadece bu güvene zarar vermekle kalmaz, halkımız arasında daha derin çatlakların oluşmasına neden olur" görüşünü dile getirdi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR'ları davasında tutuklanmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

T24’ün aktardığına göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Elbette hukuk karşısında herkes eşittir. Herhangi bir suç varsa, hukuk kuralları içerisinde bunun hesabı sorulmalıdır. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler sadece adaletin işleyişi noktasında değil, Türkiye’nin geleceği konusunda da haklı endişelere sebep olacak niteliktedir.

Alınabilecek farklı hukuki tedbirler söz konusu olduğu halde, milletin oylarıyla seçilmiş, yeri, kimliği, adresi belli bir milletvekili hakkında, böyle bir tutuklama kararı verilmiş olması bu endişeleri daha da arttırmıştır. Bu tür dönemlerde en önemli şey adalete duyulan güvendir. Adalete olan güveni gölgeleyecek, toplumsal vicdanda şüphelere neden olacak yaklaşımlar sadece bu güvene zarar vermekle kalmaz, halkımız arasında daha derin çatlakların oluşmasına neden olur. Adalet kurumundan siyasete, iktidardan muhalefete hepimiz bu konuda çok daha hassas ve çok daha dikkatli olmalıyız.”