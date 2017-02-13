Saadet Partisi Türkiye-Rusya-İran Yakınlaşmasından Gayet Memnun

»Ana Sayfa»Gündem
13.02.2017 11:23
Saadet Partisi Türkiye-Rusya-İran Yakınlaşmasından Gayet Memnun
"Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasının kesinlikle doğru olduğu kanaatindeyim” diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Türkiye-Rusya-İran yakınlaşmasından gayet memnun olduğu anlaşılıyor.

Karamollaoğlu’nun konuşmasıyla ilgili Yeni Akit gazetesinde yer alan haber şöyle:

Karamollaoğlu, Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde Anadolu Gençlik Derneği'nin düzenlediği Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 97. yıl dönümü için hazırlanan programa katıldı. Burada yaptığı konuşmada, İsrail'in kuruluşuyla ülkenin güvenliğini sağlayacak dünya çapında müesseselerin oluşturulduğunu söyleyen Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü söylediğini anımsattı.

Karamollaoğlu, "Doğru da beş her şeye hakim, kimse de değiştiremiyor. İsrail'in kuruluş kararını da veren onlar, onun güvenliğini sağlayacak olanlar, yine onlar. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. İşte yeni bir dünya 1945'ten sonra doğdu. Bizim sınırlarımız da bugünkü haliyle kalmak üzere. Uzun bir süre soğuk savaş devam etti komünist blok ve kapitalist blok olarak ancak sonunda komünizim dağıldı. Bugünkü çağa gelirken yeni bir dünya arayışı başladı. Şimdi biz bu arayışın içinde bulunan yılları yaşıyoruz. Bu arayış İsrail'in sadece bugünkü sınırlarını korumak için yapılmıyor. İsrail'in kendi inancı gereği kendisine vadedilmiş topraklara yerleşmek için şimdi yeni bir arayışa başlandı" diye konuştu.

'TÜRKİYE, RUSYA, İRAN BİR ARAYA GELİRSE SURİYE'DE BARIŞ SAĞLANIR'

Türkiye'nin önüne ya Batı ya da Doğu ile ittifak kurması gerektiği yönündeki görüşlere katılmadığını belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Biz ne Avrupa Birliği ile ne de komünist blokla bir araya gelmeyiz. Bugün Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasının kesinlikle doğru olduğu kanaatindeyim. Çünkü öbür taraftan gelen tehlike daha büyük. Türkiye, Suriye problemini Amerika ile çözemez. Amerika'nın davası farklı. Amerika burayı hamur haline getirip yarın İsrail'in bir parçası olması için sarf ediyor. Bizim topraklarımızın bir kısmını da ona dahil etmek istiyor. Şu anda Ruslar da böyle bir niyet yok. Görmüyoruz ve bu problemin çözümünde eğer Türkiye, Rusya, İran bir araya gelir Suriye ile masaya otururlarsa, muhaliflerden de bulduklarını getirsinler Suriye'de barış böyle sağlanır."

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türk Büro-Sen Başkanına Silahlı Saldırı12 Şubat 2017 Pazar 03:17
  • Reina Saldırganı Abdulkadir Masharipov Tutuklandı11 Şubat 2017 Cumartesi 17:41
  • Erdoğan: Millet Ne Derse O Olacak, Allah Ne Derse O Olacak11 Şubat 2017 Cumartesi 17:22
  • YSK: Referandum 16 Nisan 2017'de Yapılacak11 Şubat 2017 Cumartesi 13:10
  • Atatürk Havalimanı Kapatılacak mı?11 Şubat 2017 Cumartesi 12:36
  • YSK'dan 'Referandum Tarihi'ne Dair Açıklama11 Şubat 2017 Cumartesi 12:17
  • Numan Kurtulmuş’tan Fırat Kalkanı Açıklaması11 Şubat 2017 Cumartesi 11:59
  • Referanduma Sunulacak Anayasa Değişikliği Resmi Gazete'de Yayımlandı11 Şubat 2017 Cumartesi 03:53
  • Genelkurmay: Uçakla Vurulan Unsurlarımız 10 Gündür Aynı Noktada11 Şubat 2017 Cumartesi 00:58
  • Şanlıurfa Valiliğinden İkinci El Elektronik Satışına Kimlik Şartı11 Şubat 2017 Cumartesi 00:55
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Zekiye-Muharrem Baykul Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim