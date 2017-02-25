Saadet Partisi Kimseyi Kırmamak İçin "Hayır" Diyormuş!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Balgat Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Saadet Partisi İl Başkanları Toplantısı'nda referandum sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Karamollaoğlu, halk oylamasına giden süreçte bazı partilerin "Evet" oyu bazılarının "Hayır" oyu için çaba gösterdiğini, kendilerinin ise adil bir düzenin kurulmasını arzu ettiklerini belirtti.
Temel Karamollaoğlu, kişiler ve siyasi partiler arasında düşmanlık güdülmemesi gerektiğini belirterek, "Biz istiyoruz ki bu kamplaşma dursun. Onun için bize sordukları zaman 'Bu referandumda ne diyeceksiniz' diye, biz kimseyi kırmamak için, 'Bu haliyle buna destek veremeyiz' diyoruz. Arkasından çıkıyor, 'Ne demek istiyorsunuz' diyor. Destek vermemek ne demek? 'Hayır' demek. Şimdi burada gösterilen inceliği anlamaktan bile aciz bizim siyasiler." dedi.
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