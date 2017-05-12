Saadet Partisi Kılıçdaroğlu’nu Ağırladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, son derece güzel, sıcak bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'yi, Ortadoğu'yu ve dünyayı görüştüklerini ifade etti.

Memleketin huzura ihtiyacı bulunduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Kavgasız bir Türkiye istiyoruz. Birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Siyasi anlayışımızı bunun üzerine kurarsak, demokratik parlamenter sistemi bu çerçevede güçlendirirsek Türkiye büyük ölçüde huzura kavuşacaktır." diye konuştu.

İnsanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri, yazabilmeleri ve konuşabilmeleri gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile bu konuda büyük bir görüş birlikleri bulunduğuna dikkati çekti.

Temel Karamollaoğlu da "Referandum sırasında makul bir tavır sergilendi, bundan dolayı da kendisine telefon ettiği zaman teşekkürlerimi arz etmiştim. Bu memleket hepimizin. Biz bu memleketin içinde farklı kanaat ve düşüncelere sahip olsak da barış ve huzur içinde yaşamak mecburiyetindeyiz."

"BİR KAMPLAŞMA VE BLOKLAŞMA ASLA DOĞRU DEĞİL"

Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "2019 öncesinde bu diyaloğun sürmesini ve bir ortak aday noktasında hareket edilmesini bekleyebilir miyiz?" sorusu üzerine "Bu konular hiç konuşulmadı." dedi.

Bunun sadece bir nezaket ziyareti olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ama Türkiye'nin geleceği konusundaki karşılıklı endişelerimizi paylaştık, düşüncelerimizi birbirimize ifade ettik. Sayın Genel Başkan bir şeyden söz etti, o çok önemlidir. Adalet. Adaletin olmadığı yerde, devlet olmaz. Adalet vurgusu çok önemlidir. Hepimiz için adalet kavramı önemlidir ve geçerlidir. Türkiye'nin huzura ve adalete ihtiyacı var. 2019 şöyle, şu şöyle, şu işte bilmem başkan olacak bu konular hiç görüşülmedi."

Karamollaoğlu da bu konulara girmediklerini vurgulayarak, "Şu anda bayağı erken. Daha sonra inşallah bu konudaki fikirlerimizi kamuoyuna duyururuz." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "(Hayır) diyen diğer partileri de ziyaret etme fikriniz var mı?" sorusuna, "Elbette bütün siyasi partilere gitmek isteriz, konuşmak isteriz." karşılığını verdi.

Bir kamplaşma ve bloklaşmanın asla doğru olmadığına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Siyasetin tevazu, nezaket kuralları içinde... Karşılıklı birbirimizin düşüncelerini birbirimize aktararak, konuşarak, dinleyerek ve gerekirse de tartışarak bunları yapabildiğimiz zaman demokrasimiz güçlenmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

AKADEMİSYENLERİN AÇLIK GREVİ

Akademisyenlerin açlık greviyle ilgili bir soru üzerine de Kılıçdaroğlu, "Biz haksız yere görevine son verilen, kapının önüne konulan bilim insanlarına yapılan muameleyi doğru bulmuyoruz. Barış bildirisini imzaladı diye, katılırsınız veya katılmazsınız, bir üniversite hocasının kapının önüne konması kadar yanlış bir şey yoktur." ifadesini kullandı.

Ajanslar