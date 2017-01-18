Saadet Partisi Anayasa Değişikliği Referandumunda “Hayır” Oyu Verecek

»Ana Sayfa»Gündem
18.01.2017 23:28
Saadet Partisi Anayasa Değişikliği Referandumunda “Hayır” Oyu Verecek
​​​​​​​Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin referanduma sunulması durumunda parti olarak "hayır" oyu kullanacaklarını söyledi.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren Temel Karamollaoğlu, Mecliste ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişikliği teklifinde kuvvetler ayrılığı ilkesine özen gösterilmediğini savunan Karamollaoğlu, yetkinin tek elde toplanmasının milli iradenin temsili noktasında sorunlara neden olacağını öne sürdü.Parti olarak değişiklikle ilgili görüşlerini daha önce açıkladıklarını, bu konuda yaptıkları çalışmaları ise Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve ilgi kurumlara gönderdiklerini anlatan Karamollaoğlu, "Teklif, referanduma götürülmeden endişelerimizi doğrular gelişmeler yaşandı. Anayasa değişikliğini içeren teklifin mevcut haliyle referanduma sunulması durumunda, böyle bir teklife destek vermemiz mümkün değil. Biz bunu desteklemeyiz, yani 'hayır' oyu veririz. Sorumluluğumuz buna imkan vermez. Bunun, bugünden bilinmesinde fayda görüyoruz" diye konuştu.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi18 Ocak 2017 Çarşamba 13:19
  • TSK'da Bylock Operasyonu: 243 Gözaltı Kararı18 Ocak 2017 Çarşamba 11:03
  • Mehmet Ali Tekin Kandıra Cezaevinden Tahliye Edildi18 Ocak 2017 Çarşamba 03:55
  • Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Aynı Nakarat: IŞİD'i Kanka Belledik18 Ocak 2017 Çarşamba 00:06
  • “İkinci Turda Muhalefetten Hassasiyet Bekliyoruz”17 Ocak 2017 Salı 18:59
  • Görmez Kur'an Kursunda Darp Edilen Çocuktan Özür Diledi17 Ocak 2017 Salı 14:59
  • Akdeniz'de Göçmen Faciasında 180 Kayıp17 Ocak 2017 Salı 13:08
  • İstanbul Valisi: Reina Saldırganı Suçunu İtiraf Etti17 Ocak 2017 Salı 12:16
  • Reina Saldırganı Yakalanınca Bu Defa Referandum Jesti Dediler17 Ocak 2017 Salı 03:43
  • Reina Saldırganı Abdülkadir Masharipov Esenyurt’ta Yakalandı17 Ocak 2017 Salı 01:34
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Adem Özköse Kardeşimizin Dedesi Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Günah
    Günah
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim