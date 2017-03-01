“Rüzgârda Potansiyelin 25’te Birini Kullanıyoruz”
Dünya Rüzgâr Enerji Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, bir program kapsamında geldiği Bursa’da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1989’da Türkiye’nin rüzgâr haritasını çıkardığını ve o dönemde 83 bin megavatlık rüzgâr enerjisi potansiyelinin ortaya konulduğunu ifade etti.
Bu potansiyelin şu anki kurulu rüzgâr enerjisi gücünden fazla olduğunu belirten Uyar, “Biz bunu değerlendirmedik. O zaman Almanya’nın 8 bin megavat potansiyeli vardı. Bizim ise 83 bin megavat, yani 10 misli fazlaydı. Şimdi Almanya, olmayan rüzgârıyla 60 bin megavata ulaştı. Biz 6 bin megavattayız.” diye konuştu.
“Rüzgâr Boşa Gidiyor”
Türkiye’nin enerjiyle ilgili politikalarını tekrar düzenlemesi gerektiğini dile getiren Uyar, şunları kaydetti:
“Nasılsa doğalgaz kullanıyoruz diye enerjinin etkin kullanımı ve yenilenebilir enerjiye gereken önem verilmedi yıllardır. Oysa Türkiye’nin rüzgâr enerjisindeki yeri, Çin’den ve Amerika’dan sonra dünya üçüncülüğüdür. En ucuz enerji, rüzgâr. Potansiyelimiz çok yüksek ama onu değerlendiremiyoruz, geç kalıyoruz ve rüzgâr boşa gidiyor. Rüzgâr enerjisine ne kadar öncelik verirsek petrole o kadar az para vereceğiz. Bu da bir o kadar az savaş anlamına gelir. Kimseyi öldürmeden, kimseyle savaşmadan yararlanabileceğimiz bir enerji kaynağı var. Bu potansiyelden bir an önce daha fazla faydalanmalıyız. Böylece 60 milyar dolar petrol faturası ödemeyiz. Yenilenebilir enerji, kullanıldıkça ucuzlar. Türkiye’nin şu andaki rüzgâr enerjisi potansiyeli 150 bin megavat. Kullanabildiğimiz ise 6 bin megavat. (25’te biri)”
- Yorumlar 0
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- ‘İslami Hareket Davası Kararlarına İmza Atanlar FETÖ'den Tutuklandı'
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi Sünnet
- PYD/PKK İçin ABD’den Bayraklı Nöbet
- Gülen’in 28 Şubat Talimatları Ortaya Çıktı
- “Rakka’ya PKK/PYD Değil, ÖSO Girmeli”
- “Yemen’e İnsani Yardım Ulaştırmak Fiilen İmkânsız Hâle Geldi”
- Sanayideki Usta ve Çıraklar Kur’ân Okumayı Öğreniyor
- HDP’li Leyla Zana Hakkında 20 Yıla Kadar Hapis İstemi
- DBP’li Belediye Başkanı Nurettin Ataman Gözaltına Alındı
- “Gazze'ye Yeni Bir Saldırı Olursa Sessiz Kalmayacağız”
- ABD İşgal Gücü CENTCOM'dan YPG/PKK Propagandası
- Yörük Çocuklarının Zorlu Okul Yolculuğu
- PYD/PKK İçin ABD’den Bayraklı Nöbet
- Gülen’in 28 Şubat Talimatları Ortaya Çıktı
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi Sünnet
- Yörük Çocuklarının Zorlu Okul Yolculuğu
- Sanayideki Usta ve Çıraklar Kur’ân Okumayı Öğreniyor
- 'FETÖ'den Sorgulanıp Serbest Bırakılan Yardımcı Doçent İntihar Etti
- 28 Şubat Zorbalığının 20. Yıldönümünde Haksöz’ün Şahitliği
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'
- Esed Rejimi, IŞİD’i Fırat Kalkanı’ndan Koruyacak!
- Dicle Üniversitesi'nde Derdest Belgeselinin Gösterimi Yapıldı
- Hayırda Buluşanlar Topluluğu “28 Şubat Paneli” Düzenledi
- Kurtulmuş: Birileri Hükümetle TSK'nın Uyumlu Çalışmasından Rahatsız
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim