“Rüzgârda Potansiyelin 25’te Birini Kullanıyoruz”

»Ana Sayfa»Ekonomi
01.03.2017 14:41
“Rüzgârda Potansiyelin 25’te Birini Kullanıyoruz”
Dünya Rüzgâr Enerji Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uyar, Türkiye’nin rüzgâr enerjisindeki potansiyelinin yüksek olmasına rağmen şu anda sâdece 6 bin megavatını değerlendirdiğini söyledi.

Dünya Rüzgâr Enerji Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, bir program kapsamında geldiği Bursa’da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1989’da Türkiye’nin rüzgâr haritasını çıkardığını ve o dönemde 83 bin megavatlık rüzgâr enerjisi potansiyelinin ortaya konulduğunu ifade etti.

Bu potansiyelin şu anki kurulu rüzgâr enerjisi gücünden fazla olduğunu belirten Uyar, “Biz bunu değerlendirmedik. O zaman Almanya’nın 8 bin megavat potansiyeli vardı. Bizim ise 83 bin megavat, yani 10 misli fazlaydı. Şimdi Almanya, olmayan rüzgârıyla 60 bin megavata ulaştı. Biz 6 bin megavattayız.” diye konuştu.

“Rüzgâr Boşa Gidiyor”

Türkiye’nin enerjiyle ilgili politikalarını tekrar düzenlemesi gerektiğini dile getiren Uyar, şunları kaydetti:

“Nasılsa doğalgaz kullanıyoruz diye enerjinin etkin kullanımı ve yenilenebilir enerjiye gereken önem verilmedi yıllardır. Oysa Türkiye’nin rüzgâr enerjisindeki yeri, Çin’den ve Amerika’dan sonra dünya üçüncülüğüdür. En ucuz enerji, rüzgâr. Potansiyelimiz çok yüksek ama onu değerlendiremiyoruz, geç kalıyoruz ve rüzgâr boşa gidiyor. Rüzgâr enerjisine ne kadar öncelik verirsek petrole o kadar az para vereceğiz. Bu da bir o kadar az savaş anlamına gelir. Kimseyi öldürmeden, kimseyle savaşmadan yararlanabileceğimiz bir enerji kaynağı var. Bu potansiyelden bir an önce daha fazla faydalanmalıyız. Böylece 60 milyar dolar petrol faturası ödemeyiz. Yenilenebilir enerji, kullanıldıkça ucuzlar. Türkiye’nin şu andaki rüzgâr enerjisi potansiyeli 150 bin megavat. Kullanabildiğimiz ise 6 bin megavat. (25’te biri)”

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