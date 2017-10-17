Rusya’ya Ait Savaş Uçakları İdlib’i Vurmayı Sürdürüyor!

Mepa News sitesinin bölgedeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya’ya ait savaş uçakları dün İdlib’in güneyindeki Han Şeyhun beldesine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi.

Yerel haber ajansları da saldırı ile ilgili görüntüler paylaşırken, Rusya’ya ait uçakların beldedeki meskûn mahalleri hedef aldığı hava saldırılarında şu ana kadar bir sivil kaybı rapor edilmiş değil.

Yerel bir haber ajansının saldırı anlarına dair yayımladığı görüntüler:

Yerel kaynaklar tarafından yayımlanan görüntülerde, İdlib’in güneyinde bulunan Han Şeyhun beldesindeki sivil yerleşim birimlerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarını Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait SU-25 tipi savaş uçaklarının düzenlediği görülüyor.