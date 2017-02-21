Rusya’nın Suriye’de İşlediği Savaş Suçları Belgeleniyor!
Geçen yıl 15 Şubat tarihinde İdlib’e bağlı Maaretul Numan ilçesinde Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünce yönetilen bir hastanenin füzeyle vurulması neticesinde hastane tamamen yıkılmış, 25 kişi can vermişti.
STD’nin bu saldırıyı araştırmak üzere başvurduğu bir komite araştırmasını tamamlayarak sonucu kamuoyuna duyurdu. Rusya’nın kendisinin sorumlu olmadığını iddiasına karşın, İngiltere merkezli bir araştırma kuruluşu tarafından yürütülen ve videolar, fotoğraflar ve saldırıya şahit olan şahısların dinlenmesi neticesinde hazırlanan raporda Suriye rejimiyle birlikte Rusya’nın da bu saldırıdan sorumlu olduğu ilan edildi.
Geçtiğimiz yıl 15 Şubat’ta meydana gelen bu saldırıda 1’i STD çalışanı toplam 25 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında STD çalışanlarından 11 kişinin de bulunduğu çok sayıda insan yaralanmıştı.
Raporun BM Güvenlik Konseyi’ne de iletileceği bildirildi.
Kaynak: The Guardian, Haksöz-Haber
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