“Rusya’nın Petrol Üretimi Yüzde 2,16 Oranında Azaldı”

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Kiril Molotsov, ülkesinin, petrol üretimini Ekim 2016’dan bu yana yüzde 2,16 oranında azaltarak günlük 1,5 milyon tona indirdiğini söyledi.

Moskova’da gazetecilere açıklama yapan Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Kiril Molotsov, Rusya’nın OPEC ile petrol üretiminin kısılmasına yönelik yaptığı anlaşma doğrultusunda, planlandığı şekilde ilerlendiğini kaydetti.

AA’da yer alan habere göre, Rusya’nın petrol üretimini Ekim 2016’dan bu yana yüzde 2,16 oranında azalttıklarını belirten Molotsov, “Şu anda üretimimiz günlük yaklaşık 1,5 milyon ton düzeyinde.” dedi.

OPEC ile varılan anlaşmanın süresi bu yılın ilk yarısını kapsarken üretimin kısılmasına yönelik anlaşmanın yenilenmesi görüşmelerinden henüz bir sonuç çıkmadı.

Son yıllarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen, geçen yıl Rusya’da 527 milyon ton petrol üretimiyle ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılmıştı.