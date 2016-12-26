Rusya’nın Halep'e Gönderdiği İşgal Valisi de Balıklara Yem Olmuş!

Kızıl Ordu Korosu'nu taşıyan ve Karadeniz'de dün düşen uçakta, üst düzey Rus komutanı General Vladimir Ivanovski'nin de olduğu öğrenildi. Ivanovski, Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Halep'te kalıcı olmak için gönderdiği 'polis taburu'nun da komutanıydı.

Suriye'ye giderken Karadeniz'de düşen Tu-154 tipi Rus uçağında, üst düzey komutanlardan General Vladimir Ivanovski'nin de olduğu belirtildi. Ivanovski, Rusya'nın Halep'te kalıcı olmak için kurduğu polis taburunun da komutanıydı.

Dünya Bülteni'nin İngilizce yayın yapan Stirileprotv isimli Rus kaynaka dayandırdığı haberde, Halep'te kalıcı olma adımları atan Rusya'nın askeri polis şefi Vladimir Ivanovski'nin de uçakta olduğu belirtildi.

RUSYA HALEP'TE KALICI OLMANIN ADIMLARINI ATIYORDU

Suriyeli muhaliflerin Halep'i kaybetmesinden sonra, Rus ordusunun şehre büyük bir 'askeri polis' tabur gönderdiği belirtiliyordu. Uzmanlara göre, Halep'teki gücünü arttıran Rus ordusu, bölgede kalıcı olmaya dair adımlar atıyordu. General Vladimir Ivanovski'nin de bu taburdan sorumlu olan komutan olduğu ifade ediliyor.

RUSYA, HALEP'İ İRAN'A BIRAKMAK İSTEMİYOR

Suriye içerisinde askeri desteğini arttıran Rusya'nın Halep'teki bu hamlesi şehire daha fazla yerleşme adımı olarak görülüyor. Bazı uzmanlara göre, Halep'i İran'a bırakmak istemeyen Rusya, bölgede kalıcı olduğunu herkese göstermek istiyor.