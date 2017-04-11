Rusya'nın Esed'in Kimyasal Silah Kullanacağını Bildiği İddia Edildi

»Ana Sayfa»Suriye
11.04.2017 01:06
Rusya'nın Esed'in Kimyasal Silah Kullanacağını Bildiği İddia Edildi
AP haber ajansı, Amerikalı yetkiliye dayandırarak yayımladığı haberde, Rusya'nın, Esed'in kimyasal saldırısından daha önce bilgi sahibi olduğu iddiasına yer verdi.

AP haber ajansı, ismini açıklamadığı Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberde, Rusya'nın, Esed'in kimyasal saldırısından daha önce haberi olduğunu öne sürdü.

Haberde, yetkilinin, "ABD, Rusya'nın geçen hafta Suriye'deki kimyasal silah saldırısından önceden haberi olduğu sonucuna vardı." ifadelerine yer verildi.

"Rusya, delillerin ortadan kaybolması için hastaneyi bombaladı"

Saldırı sonrasında Rusya'ya ait insansız hava uçaklarının yaralıların kaldırıldığı hastanenin üzerinde uçtuğu, İHA'nın bölgeden ayrılmasından birkaç saat sonra Rusya'ya ait jetlerin hastaneyi bombaladığı ileri sürüldü.

Haberde, Amerikalı yetkilinin, Rusya'nın "delillerin ortadan kaybolması" için hastaneyi bombaladığını iddia ettiği kaydedildi.

Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal saldırıda çoğu çocuk 100'den fazla sivilin öldüğü, 500 kişinin gazdan etkilendiği belirtilmişti.

AA

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