Rusya’nın Esed’i Kurtarma Oyunu Tutmadı!

Resul Tosun / Star

Rusya, Esed muhaliflerini tehdit ederek bu ayın 18’inde Soçi’de Suriyeli bütün grupların katılacağı bir Milli Diyalog Kongresi yapacağını açıkladı.

Tehdit, ‘bu kongreye katılmayı reddeden ya da ön şart ileri süren grupların siyasi çözümde yer alamayacakları’ şeklindeydi.

Bunun anlamı Esed’in meşruiyetini kabul etmeyen muhalifleri saf dışı bırakmaktı.

Çünkü davet edilen 33 grubun yarıdan fazlası muhaliflerden değil merkezi Şam’da bulunan rejim ile uyumlu gruplardan oluşuyordu.

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Rusya bir hamle daha yaparak Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü PYD’yi de bu toplantıya davet etti. (Rusya Moskova’da büro açmasına izin verdiği PYD’yi terör örgütü olarak görmüyor!)

Böylece Rusya hem muhaliflerin hem de Türkiye’nin elini zayıflatıp kendince bir siyasi çözüm planlıyordu.

Türkiye işte bu oyunu bozdu.

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PYD’nin böyle bir toplantıya katılmasının kabul edilemeyeceği, PYD’nin katılacağı bir toplantıya Türkiye’nin iştirak etmeyeceği dolayısıyla iştirak etmediği bir toplantının da değerinin olmayacağı mesajı Rusya’ya iletildi.

Suriye Milli Koalisyonu, muhalif gruplar ve görüşmeleri yürütmekle görevli yüksek heyet de bu toplantıyı iki rejim (Rusya ve Esed rejimleri) arasında yapılacak bir kongre olarak değerlendirip katılmayacaklarını açıkladılar.

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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’ın son açıklamasından anlaşıldığına göre Rusya bu durum karşısında toplantıyı iptal etmiş görünüyor.

Evet, Türkiye bu oyunu da şimdilik bozmuş oldu.

Şimdilik diyoruz çünkü daha hangi manevraları yapacaklar belli değil.

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İnsan Hakları Örgütleri’nin belgelediği 350 bin masumun ölümünden (gayri resmi rakamlar 600 binin üzerinde) sorumlu olan Esed’i koruma amaçlı Soçi Kongresi’nin bir diğer hedefi Rusya’nın Ocak ayında hazırlayıp sunduğu Yeni Suriye Anayasası’nı tartışmaya açmaktı.

85 madde halinde hazırlanan o anayasaya göre Esed 18 yıl daha iktidarda kalabilecek!

Bunu gerçekleştirmek için de Esed’in gölgesinde milli birlik hükümeti kurulmasını gündeme getireceklerdi.

Bir başka hedef de siyasi çözüm için BM dışında yeni bir otorite oluşturmaktı. Çünkü BM denetimindeki Cenevre Deklerasyonu’nda ‘geçiş sürecinin Esed’siz olması’ karara bağlanmıştı. Rusya Soçi Kongresi ile Esed’li geçiş sürecinin kapısını aralamayı hesaplıyordu.

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Rusya’nın Soçi’ye muhalif diye davet ettiği 33 grubun yarıdan fazlasının Esed rejiminin adamları olduğunu bilmem tekrar etmeye gerek var mı?

Çoğunluğu Esed yanlılarının oluşturduğu toplantıda gerçek muhalefet azınlıkta kalacağı için Rusya istediği kararı aldırma imkânını elinde bulunduracaktı.

Ayrıca bu toplantı ile Suriye’de rejimle birlikte masumların kanını döken Rusya imajını barış isteyen Rusya imajına tahvil etmek istiyordu.

Olmadı, olamadı.

Böylece bölgede Türkiyesiz karar alınamayacağını dünya bir kez daha görmüş oldu.