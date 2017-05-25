Rusya’nın Bir Generali Suriye’de Öldürüldü!

Beşşar Esed ve İran ile beraber Suriye’de çeşitli katliamlara imza atan Rusya, bedel ödemeye devam ediyor.

Yeni Akit’te yer alan habere göre, Rusya’nın, General Yevgeny Konstantinov ve Albay Alexander Skladan isimli iki askerinin mayıs ayı içerisinde Suriye’de öldürüldüğü kesinleşti.

Öldürülen son iki askerle birlikte Rusya’nın Suriye’de öldürülen askerlerinin sayısının 35’e yükseldiği belirtiliyor.