Rusya'dan “Suriye Halkları Kongresi” Açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Halkları Kongresi adı altında düzenlemeyi planladıkları toplantıya tüm tarafların davet edildiğini iddia ederek, ayrıntıların henüz netleşmediğini söyledi.

Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı yaptı.

Soçi kentinde Suriyeliler arasında düzenlemeyi planladıkları ulusal diyalog kongresiyle (Suriye Halkları Kongresi) ilgili soruları yanıtlayan Lavrov, toplantıyla ilgili "tahminlerde" bulunmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Lavrov, “Kongre için yurt dışındakiler de dahil Suriye muhalefetinin tüm temsilcilerine davetiye gönderildiğini” iddia etti.

Rus Bakan, kongrenin Birleşmiş Milletlerin 2254 sayılı kararının uygulanmasına yönelik önemli bir adım olduğunu öne sürdü.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 30-31 Ekim'de düzenlenen 7. toplantıda Rusya, Türkiye ve İran'a Soçi'de Suriyeliler arasında ulusal diyalog kongresi toplamayı önermişti. Garantör ülkeler, konuyu değerlendirmeye karar vermişti. Toplantıya katılan kaynaklar, kongrenin yapılmasına henüz karar verilmediğini, bu konu üzerindeki görüş alışverişinin süreceğini ifade etmişti.

Muhaliflerin çatı kuruluşu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve Cenevre görüşmelerindeki temsil heyeti Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), toplantıyı Rusya'nın tek taraflı girişimi olarak niteleyerek, katılmayacaklarını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler henüz toplantıya ilişkin açıklama yapmadı.