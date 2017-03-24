Rusya'dan İran'a S-300 Kazığı
Adı açıklanmayan bir İran Hükümet yetkilisi Moskova'nın, İran'a satılan S-300 füzelerinin kodlarını İsrail'e sattığını iddia etti.
Kuveyt'in El- Jarida gazetesine konuşan adı açıklanmayan İranlı üst düzey bir yetkili S-300 füze kodlarının Rusya tarafından İsrail'e satıldığını iddia etti.
İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırılarında bu kodları kullandığını iddia eden yetkili, "İsrail Suriye'ye düzinelerce hava saldırısı düzenledi. Gelişmiş hava savunma sistemlerine rağmen İran ve Suriye karşılık veremedi" dedi.
İsrailli mühendislerin hava savunma sistem kodlarında oynama yaptığını iddia eden yetkili, "İsrailli mühendisler kendi savaş uçaklarını sistemde dost olarak değiştirdiler bu yüzden füzeler devreye girmedi" dedi.
Yeni Akit
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