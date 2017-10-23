Rusya’dan Irak’a Erbil Yanıtı

Moskova’da temaslarda bulunan Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi bugün mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

Rudaw’ın aktardığına göre, Sergey Lavrov, “Ülkemin Kürdistan Bölgesi’ndeki referanduma yönelik görüşleri açık ve nettir. Bu konuda herhangi bir değişiklik yoktur. Biz Rusya olarak Kürt halkının isteklerine saygı duyuyoruz” dedi.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların da diyalogla çözülmesini isteyen Lavrov, “Tüm tarafların katılacağı bir diyalog olması önemlidir” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi’ndeki Rus merkezli petrol firmaları Rosneft ve Gasprom’un çalışmalarına ilişkin ise Sergey Lavrov, “Kürdistan Bölgesi’nde çalışmayı sürdürecekler. Irak’ın bir parçası olarak da çalışmalarını genişleteceğiz” ifadelerini kullandı.