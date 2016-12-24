Rusya'dan Halep'e Yerleşme Hamlesi

Suriyeli muhaliflerin Halep'i kaybetmesinden sonra, Rus ordusunun şehre büyük bir 'askeri polis' tabur gönderdiği belirtildi. Uzmanlara göre, Halep'teki gücünü arttıran Rus ordusu, bölgede kalıcı olmaya dair adımlar atıyor.

Suriyeli muhaliflerin Halep'i kaybetmesinden sonra Rus ordusu Halep'e 'askeri polis' gücünü göndermeye başladı.

Dünya Bülteni'nin The Moscow Times'a dayandırdığı habere göre, Rus ordusu Halep'in geri alınmasındaki askeri desteğinden sonra bölgeye 'askeri polis' gücünü gönderdi. Ordu yetkilileri, Halep'e giden askeri polis güçlerinin çalışmalarına başladığını açıkladı. Yetkililer, polis gücünün şehirde koruma faaliyeti üstleneceğini belirtti.

RUSYA, HALEP'İ İRAN'A BIRAKMAK İSTEMİYOR

Suriye içerisinde askeri desteğini arttıran Rusya'nın Halep'teki bu hamlesi şehire daha fazla yerleşme adımı olarak görülüyor. Bazı uzmanlara göre, Halep'i İran'a bırakmak istemeyen Rusya, bölgede kalıcı olduğunu herkese göstermek istiyor.