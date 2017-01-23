Rusya'dan Esed Rejimine Ateşkes Uyarısı

»Ana Sayfa»Suriye
23.01.2017 23:47
Rusya'dan Esed Rejimine Ateşkes Uyarısı
Rusya, Esed rejimi güçlerine ateşkese uymaları gerektiğini "sert bir şekilde" iletti.

Rusya'nın Suriye'deki ateşkes gözlem merkezinde görevli üst düzeyli bir yetkili, Ria-Novosti ajansına yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin periyodik ateşkes ihlallerinden endişe duyduklarını ifade etti. 

İsmi açıklanmayan Rus yetkili, rejim güçlerine bazı komutanlarının ateşkes anlaşmasına uyması gerektiğinin "sert bir şekilde" iletildiğini aktardı.

Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkesin genel anlamda gözetildiği belirtilen açıklamada, günde ortalama 6 ihlal tespit edildiği kaydedildi.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İdlib'de Çiftliğe Hava Saldırısı: 6 Çocuk Öldü, 8 Yaralı22 Ocak 2017 Pazar 20:08
  • ABD, Şam’ın Fethi Cephesi’nin Bir Komutanını Daha Şehid Etti!22 Ocak 2017 Pazar 18:42
  • Abdullah Muhaysini: Zafer Gecikmiştir Çünkü...22 Ocak 2017 Pazar 15:13
  • “ABD’yi Astana’da Kazakistan Büyükelçisi Temsil Edecek”21 Ocak 2017 Cumartesi 22:28
  • Suriye’deki Mülteci Kampında Patlama: 6 Kişi Hayatını Kaybetti!21 Ocak 2017 Cumartesi 16:51
  • İran Heyeti Astana’ya Geldi21 Ocak 2017 Cumartesi 14:36
  • Yaraları Sarılsa da Acısı Hafiflemiyor!21 Ocak 2017 Cumartesi 12:11
  • İşgalci Rusya, Suriye'deki Deniz Üssünü Genişletiyor21 Ocak 2017 Cumartesi 03:04
  • UNESCO Halep’te İncelemelerde Bulundu21 Ocak 2017 Cumartesi 02:41
  • Muhaliflerden Astana İçin Son Hazırlıklar20 Ocak 2017 Cuma 15:53
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Günah
    Günah
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim