Rusya'dan ABD'ye Suriye Uyarısı: 'Hedef Alırız'

Bakanlığın açıklamasında, Suriye'de Fırat Nehri'nin batısına geçen ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının ve insansız hava araçlarının, Rus yer ve hava savunma sistemleri ile takip edileceği belirtildi.

Kremlin ayrıca Suriye'de "hava kazalarının önlenmesi" amacıyla ABD ile yaptığı işbirliğini de askıya aldığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve bu ülkede tek taraflı adımlar atmaktan kaçınması gerektiğini söylemişti.

Moskova'dan yapılan son açıklamalar, bir Amerikan uçağının dün Rakka yakınlarında Suriye ordusuna ait bir uçağı düşürmesini izliyor.

BBC