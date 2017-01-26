Rusya'dan ABD'ye 'Güvenli Bölge' Cevabı

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26.01.2017 13:53
Rusya'dan ABD'ye 'Güvenli Bölge' Cevabı
Rusya'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturacağını söylemesinin ardından açıklama geldi. Açıklamada "ABD, güvenli bölge oluşturmanın sonuçlarını da düşünmeli" denildi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım" açıklamasına ilişkin, "Bunun muhtemel tüm sonuçları iyi hesap edilmeli." dedi.

Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Peskov, böyle bir kararın, Suriye'de sığınmacılarla ilgili durumu daha da kötüleştirmemesinin önemli olduğunu belirterek, "Muhtemel tüm sonuçları iyi hesap edilmeli." ifadelerini kullandı.

Peskov, bu konuda ABD ile görüşmediklerini ve bunun Washington'un kendi kararı olduğunu dile getirdi.

Trump, Suriye'de 6 yıldır süren iç savaş sonucu ortaya çıkan milyonlarca mültecinin Avrupa ülkeleri yerine "ülke içinde oluşturulacak güvenli bölgelerde" kalmalarının daha doğru olacağını belirterek, "Suriye'de halk için kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım. Bence Avrupa, milyonlarca insanın Almanya ve diğer ülkelere alınmasına izin vermekle büyük bir hata yaptı. Şimdi orada olan şey tam bir felaket." demişti.

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