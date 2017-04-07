Rusya’dan ABD’ye Gözdağı: Suriye Hava Sahasına İlişkin Anlaşmayı Askıya Aldı

»Ana Sayfa»Dünya
07.04.2017 13:56
Rusya’dan ABD’ye Gözdağı: Suriye Hava Sahasına İlişkin Anlaşmayı Askıya Aldı
Rusya, Esed rejimine ait hava üssüne düzenlenen ABD saldırısının ardından bu ülke ile imzaladığı ve Suriye hava sahasında iki ülkenin uçaklarının arasında kazaları önlemeye yönelik güvenlik protokolünü askıya aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de iki tarafın uçaklarının arasında istenmeyen kazaların yaşanmaması için ABD ile imzalanan güvenlik protokolünü askıya aldığını açıkladı.

ABD ve Rusya, Moskova’nın 30 Eylül’de başlattığı Suriye’deki hava saldırılarının ardından Suriye hava sahasında iki taraf arasında kaza yaşanmaması için uçuş güvenliği konusunda Ekim 2015’te anlaşmaya varmıştı.

ABD’nin Suriye’de Esed rejimine ait hava üssüne düzenlediği füze saldırısını değerlendiren Bakanlık, bu saldırının, terörle mücadele eden bir ülkeye karşı yapılan bir güç gösterisi olduğunu öne sürdü. 

ABD’nin bu hamlesini ‘düşüncesiz’ olarak niteleyen Rus Dışişleri, bunun mevcut sorunları derinleştirdiğini savundu.

"ABD sadece mevcut sorunları derinleştiren ve global güvenliği tehdit eden böylesi bir düşüncesiz adımı ilk kez atmıyor."

Rus RIA haber ajansının aktardığı açıklamada, saldırının İdlib’e kimyasal saldırıdan önce hazırlandığı iddia edildi.

Aynı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin acil toplanması için çağrı yapıldı.

Lavrov: Irak'a saldırıyı hatırlattı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'deki hava üssüne yönelik operasyonunu 'saldırganca bir eylem' olarak nitelendirdi ve bunun 2003 yılında Irak'a düzenlenen operasyonu andırdığını söyledi.

Lavrov, saldırıda hiçbir bir Rus vatandaşının ölmediğini söyledi.

Rus Dışişleri Bakanı, 'provokasyon' olarak nitelendirdiği saldırıyla ilgili, Moskova'nın ABD'den açıklama isteyeceğini belirtti. Lavrov, "Umarım bu hamle ABD-Rusya ilişkilerine tamir edilemez bir zarar getirmez" diye konuştu. 

"Tillerson’un ziyaretini etkilemeyecek"

Rusya Parlamentosunun alt kanadının uluslararası ilişkiler komitesi başkanı Leonid Slutsky, saldırının, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un gelecek hafta için planlanan Rusya ziyaretini büyük bir ihtimalle etkilemeyeceğini söyledi.

Rusya 24 televizyon kanalına konuşan Slutsky, "Tillerson’un ziyaretinin etkileyeceğini düşünmüyorum. Diyaloğu yeniden başlatmamız lazım. Tillerson’u kabul etmemiz lazım ve onunla görüş alış verişi yapıp Washington’un aklını başına geri getirmeye çalışmamız lazım. Bu, duvarların arkasında saklanmaktan daha iyi" dedi.

Kaynak: Reuters

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • BM'den Suriye'de 72 Saatlik Ateşkes Çağrısı06 Nisan 2017 Perşembe 15:00
  • Dünya Genelinde Öksüz ve Yetim Çocukların Sayısı 140 Milyon06 Nisan 2017 Perşembe 14:59
  • Brezilya’da Mahkeme Polislerin Grev Hakkı Olmadığına Hükmetti!06 Nisan 2017 Perşembe 11:01
  • Trump: "Dün Yapılanlar Benim İçin Kabul Edilemez"05 Nisan 2017 Çarşamba 21:13
  • Siverek’te Yol Kontrolünde 315 Kilo Eroin Ele Geçirildi05 Nisan 2017 Çarşamba 19:27
  • Kılıçdaroğlu Gaziantep’te “Evet” Çadırını Ziyaret Etti05 Nisan 2017 Çarşamba 18:26
  • 69 Yaşında Hafızlık Eğitimi Alıyor05 Nisan 2017 Çarşamba 17:01
  • “Burada Yaşam Zor Ama Suyla Hayatta Kalabiliriz”05 Nisan 2017 Çarşamba 10:21
  • “Kuzey Kore Balistik Füze Denemesi Gerçekleştirdi”05 Nisan 2017 Çarşamba 09:23
  • BM Güvenlik Konseyi İdlib İçin Toplanacak04 Nisan 2017 Salı 19:55
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim