Rusya’dan ABD’ye Gözdağı: Suriye Hava Sahasına İlişkin Anlaşmayı Askıya Aldı

Rusya, Esed rejimine ait hava üssüne düzenlenen ABD saldırısının ardından bu ülke ile imzaladığı ve Suriye hava sahasında iki ülkenin uçaklarının arasında kazaları önlemeye yönelik güvenlik protokolünü askıya aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de iki tarafın uçaklarının arasında istenmeyen kazaların yaşanmaması için ABD ile imzalanan güvenlik protokolünü askıya aldığını açıkladı.

ABD ve Rusya, Moskova’nın 30 Eylül’de başlattığı Suriye’deki hava saldırılarının ardından Suriye hava sahasında iki taraf arasında kaza yaşanmaması için uçuş güvenliği konusunda Ekim 2015’te anlaşmaya varmıştı.

ABD’nin Suriye’de Esed rejimine ait hava üssüne düzenlediği füze saldırısını değerlendiren Bakanlık, bu saldırının, terörle mücadele eden bir ülkeye karşı yapılan bir güç gösterisi olduğunu öne sürdü.

ABD’nin bu hamlesini ‘düşüncesiz’ olarak niteleyen Rus Dışişleri, bunun mevcut sorunları derinleştirdiğini savundu.

"ABD sadece mevcut sorunları derinleştiren ve global güvenliği tehdit eden böylesi bir düşüncesiz adımı ilk kez atmıyor."

Rus RIA haber ajansının aktardığı açıklamada, saldırının İdlib’e kimyasal saldırıdan önce hazırlandığı iddia edildi.

Aynı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin acil toplanması için çağrı yapıldı.

Lavrov: Irak'a saldırıyı hatırlattı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'deki hava üssüne yönelik operasyonunu 'saldırganca bir eylem' olarak nitelendirdi ve bunun 2003 yılında Irak'a düzenlenen operasyonu andırdığını söyledi.

Lavrov, saldırıda hiçbir bir Rus vatandaşının ölmediğini söyledi.

Rus Dışişleri Bakanı, 'provokasyon' olarak nitelendirdiği saldırıyla ilgili, Moskova'nın ABD'den açıklama isteyeceğini belirtti. Lavrov, "Umarım bu hamle ABD-Rusya ilişkilerine tamir edilemez bir zarar getirmez" diye konuştu.

"Tillerson’un ziyaretini etkilemeyecek"

Rusya Parlamentosunun alt kanadının uluslararası ilişkiler komitesi başkanı Leonid Slutsky, saldırının, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un gelecek hafta için planlanan Rusya ziyaretini büyük bir ihtimalle etkilemeyeceğini söyledi.

Rusya 24 televizyon kanalına konuşan Slutsky, "Tillerson’un ziyaretinin etkileyeceğini düşünmüyorum. Diyaloğu yeniden başlatmamız lazım. Tillerson’u kabul etmemiz lazım ve onunla görüş alış verişi yapıp Washington’un aklını başına geri getirmeye çalışmamız lazım. Bu, duvarların arkasında saklanmaktan daha iyi" dedi.

Kaynak: Reuters