Rusya’daki Saldırıyı Düzenleyen Kişinin Kimliği Belli Oldu

Rusya’nın St. Petersburg kentindeki metro saldırısını düzenleyen kişinin Kırgızistan uyruklu Rusya vatandaşı Akbarcan Celilov olduğu bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, Rusya Milli Güvenlik Devlet Komitesi, dün Rusya’nın St. Petersburg kentindeki metroda bombalı saldırı düzenleyen kişinin Kırgızistan uyruklu bir Rusya vatandaşı olduğunu açıkladı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Sözcüsü Rahat Süleymanov, Rus istihbarat örgütüyle temas hâlinde olduklarını ve konunun araştırıldığını söyledi.

Rusya basını da saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğini 22 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Akbarcan Celilov olarak duyurdu.

Dün St. Petersburg metrosunda düzenlenen saldırılarda 10 kişi ölmüş, 47 kişi de yaralanmıştı.