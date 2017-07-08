Rusya’da Muhalif Lider Navalnıy Serbest Bırakıldı

Haziran ayında yolsuzluklara karşı yapılması planlanan büyük gösteri sırasında tutuklanan Rusyalı muhalif poltikacı Aleksey Navalnıy, 25 gün sonra serbest bırakıldı.

Euro News’ta yer alan habere göre, kendi kurduğu yolsuzluklarla mücadele hareketinin binasına gelen Navalnıy, burada partililerle buluştu.

Navalnıy, “Büroya yeniden döndüğüm için çok mutluyum. Tabii ki baskı karşısında boyun eğmeyeceğiz ve herkesi bu mücaele için ikna edeceğiz.” dedi.

Navalnıy, Moskova’da 12 Haziran’da, yolsuzluklara karşı düzenlenen büyük gösterinin yapılacağı sabah tutuklanmıştı.

“Halkı sokağa inmeye teşvik ve kışkırtma” suçlamasıyla 16 Haziran tarihinde mahkemeye çıkan Navalnıy’ın 30 gün olan tutukluluk süresi 25 güne indirilmişti.