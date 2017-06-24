Rusya’da Muhalif Lider Navalnıy Seçimlerde Aday Olamayacak!

Rusya’da muhalif lider Aleyksey Navalnıy’a devlete ait Kirovles isimli şirkette danışman olarak çalıştığı sırada lideri olduğu grubun zimmetine para geçirmekten 5 yıl tecilli hapis cezası verildiğini anımsatan Rusya Merkezi Seçim Kurulu, muhalif liderin bu nedenle gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde aday olma hakkı bulunmadığını duyurdu.

Rusya’nın Kirov kentindeki Lenin Mahkemesi, devlete ait Kirovles isimli şirkette danışman olarak çalıştığı sırada lideri olduğu grubun zimmetine para geçirmekten yargılanan Navalnıy’a 5 yıl tecilli hapis cezası ve 500 bin ruble para cezası vermişti.

Karara tepki gösteren Navalnıy, “Kararı tanımıyoruz. Karar iptal edilecek ve ben seçimlere katılacağım. Şu andan itibaren seçim kampanyasına başladım.” demişti.

Kaynak: Sputnik