Rusya’da Metroda Patlama: En Az 10 Ölü

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03.04.2017 15:55
Rusya’da Metroda Patlama: En Az 10 Ölü
Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunan metroda iki ayrı patlama meydana geldi. Şu ana kadar 10 kişinin öldüğü duyuruldu.

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunan metroda iki ayrı patlama meydana geldi.

Rusya merkezli haber ajansı TASS, St. Petersburg metrosundaki patlamada şu ana kadar 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

İkinci Patlama Teknoloji Enstitüsü İstasyonunda

Rusya merkezli Ria-Novosti ajansının haberine göre ise, St. Petersburg metrosu Teknoloji Enstitüsü istasyonunda da patlama meydana geldi.

Metrodaki ilk patlama Sennaya Ploşad istasyonunda yaşanmıştı.

“Terör Saldırısı da İhtimaller Arasında”

Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg metrosundaki patlamalarla ilgili “terör saldırısının ihtimaller arasında olduğunu” söyledi.

Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı’ndan rapor alan Putin, patlamalarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

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