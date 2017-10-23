Rusya'da Bir Asker 4 Askeri Öldürdü
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nde bir asker, 4 askeri öldürdükten girdiği çatışmada öldürüldü.
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Rusya Ulusal Muhafız Birliğinin basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, birliğe bağlı bir asker, Çeçenistan’da görev yaptığı askeri üstteki diğer askerlerin üzerine rastgele ateş etti.
Olay sonucu 4 asker ölürken, saldırıyı düzenleyen asker ise emniyet güçlerince öldürüldü.
Olayın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, bölgeye çok sayıda güvenlik yetkilisinin sevk edildiği bildirildi.
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