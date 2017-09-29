Rusya'da Bir Asker 3 Silah Arkadaşını Öldürdü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Amur bölgesinde görev yapan bir asker, atış sahasında bulunan diğer askerlerin üzerine otomatik silahla rastgele ateş etti.

Olay sonucu 1 subay ve 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

Saldırıyı düzenleyen asker olay yerinden kaçarken güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.