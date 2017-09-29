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  4. Rusya'da Bir Asker 3 Silah Arkadaşını Öldürdü
Rusya'da Bir Asker 3 Silah Arkadaşını Öldürdü

Rusya'da Bir Asker 3 Silah Arkadaşını Öldürdü

​​​​​​​Rusya’nın Amur bölgesinde bir askerin, 3 silah arkadaşını öldürüp 1'ini yaraladıktan sonra kaçtığı bildirildi.

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Amur bölgesinde görev yapan bir asker, atış sahasında bulunan diğer askerlerin üzerine otomatik silahla rastgele ateş etti.

Olay sonucu 1 subay ve 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

Saldırıyı düzenleyen asker olay yerinden kaçarken güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.

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