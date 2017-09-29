Rusya'da Bir Asker 3 Silah Arkadaşını Öldürdü
Rusya’nın Amur bölgesinde bir askerin, 3 silah arkadaşını öldürüp 1'ini yaraladıktan sonra kaçtığı bildirildi.
A+A-
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Amur bölgesinde görev yapan bir asker, atış sahasında bulunan diğer askerlerin üzerine otomatik silahla rastgele ateş etti.
Olay sonucu 1 subay ve 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.
Saldırıyı düzenleyen asker olay yerinden kaçarken güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.
HABERE YORUM KAT