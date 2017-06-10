Rusya: 'YPG, Rakka'dan Çatışmadan Çekilmesi İçin IŞİD ile Anlaştı'

Rusya'nın Suriye'deki birliklerinin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin, PKK/YPG'nin IŞİD’in çatışmadan Rakka'dan çekilmesi için örgüt liderleriyle anlaştığını ve dünya kamuoyunun yanıltılması için şiddetli çatışmalar çıktığı yönünde haberler yapıldığını belirtti.

Moskova'da düzenlenen toplantıda konuşan Surovikin, "ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon ve beraber hareket ettiği PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'de binlerce sivilin ölümünden sorumlu IŞİD’lileri imha etmek yerine, örgüt liderleriyle (çatışmadan Rakka'dan çekilmeleri için) anlaşma yapıyor." dedi.

Surovikin, IŞİD militanlarının bu anlaşma gereği kontrol ettikleri noktalardan başka bölgelere çekildiklerine işaret ederek bazı basın kuruluşlarının ise dünya kamuoyunu yanıltarak Rakka'da IŞİD ile sanki şiddetli çatışmalar yaşanıyormuş gibi haberler yaptığını söyledi.

Rakka'daki durumu yakından takip ettiklerini belirten Surovikin, "Güvenilir verilere göre, IŞİD militanları haziran başında PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG ile anlaşarak Rakka'nın 19 kilometre güneybatısındaki Et-Tadya ve El-Hammam'ı çatışmadan bırakarak Palmira'ya doğru çekildi." ifadelerini kullandı.