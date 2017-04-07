Rusya ve İran'dan ABD’nin Suriye’deki Hamlesine İlk Tepki

ABD'nin Suriye'de rejime ait askeri üsse yönelik saldırısının ardından Kremlin'den ilk açıklama geldi. Kremlin sözcüsü, Putin'in saldırıyı "Uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirdiğini söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Putin'in saldırıyla ilgili ilk tepkileri aktarıldı. Putin'e göre, "Saldırı ABD-Rusya ilişkilerine belirgin bir zarar verecek ve ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesi uluslararası hukukun ihlali."

Kremlin'in açıklamasında "Saldırı egemen bir devlete düzenlendi" ifadesi de kullanıldı.

Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, ABD'nin Suriye bombardımanını, "BM üyelerine karşı yapılan agresif bir eylem" diye nitelendirdi ve Rusya’nın Suriye’de ABD ile "askeri işbirliği kanallarını kesebileceği" uyarısı yaptı. Rus haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre, Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, ABD'nin Suriye'ye karşı giriştiği saldırıyı "Bu eylem BM üyelerine karşı yapılan agresif bir eylem" diye nitelendirerek, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını talep edeceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi olmayan üyesi Bolivya da daha önce yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’nin Shayrat Hava Üssü’ne düzenlediği roket saldırısı görüşmek üzere Güvenlik Konseyi’nin acilen toplanmasını istedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov, BM Güvenlik Konseyi'nde İdlib kentinde düzenlen kimyasal saldırının görüşüldüğü kapalı oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Safronkov, askeri müdahalenin "olumsuz sonuçlarından bu şüpheli ve trajik girişimi başlatanların sorumlu olacağı" uyarısında bulundu. Olumsuz sonuçların ne olacağının sorulması üzerine Safronkov, "Irak'a, Libya'ya bakın." cevabını verdi.

Putin'in Basın Danışmanı Peskov ise "Saldırı ABD ile olan ilişkilerimize zarar verdi" dedi.

Rusya Meclis alt kanadı Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, "Bugün ABD'nin IŞİD'i kendi jeopolitik çıkarlarının kararını vermek için bir araç olarak kullandığını bir kez daha görüyoruz ve IŞİD ile mücadele eden Suriye ordusuna ateş açılması endişe uyandırıyor. Bu ABD'nin bir kez daha uyguladığı çifte standart politikasıdır, bunu başka şekilde adlandıramazsınız. ABD kime karşı savaşıyor? IŞİD'e karşı mı IŞİD ile mücadele edenlere karşı mı?" diye sordu.

İran: Şiddetle kınıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi bombardımanı şiddetle kınadıklarını açıkladı ve "İran buna benzer tek taraflı eylemleri şiddetle kınıyor Bu eylemler Suriye'de teröristleri güçlendirecek. Suriye'de bölgedeki durumu daha da zorlaştıracaktır" dedi.

Kaynak: Reuters, AA, AFP