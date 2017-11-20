Rusya ve İran PKK/PYD Konusunda Tavrını Açıklamadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in katılımıyla üçlü toplantı Antalya’da gerçekleştirildi.

Rusya, 18 Kasım’da “Suriye Halkları Kongresi”ne PYD-YPG’yi davet etmiş ancak Türkiye’nin tepkisi üzerine kongreyi belirsiz bir tarihe ertelemişti. Türkiye, Rusya ve İran’dan PYD’ye karşı tavır almasını istiyor.

Antalya’daki toplantı sonrasında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, PYD konusunda Rusya ve İran’ın Türkiye’nin yaklaşımını çok iyi bildiklerini ifade etmekle yetindi. Buna karşın Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Zarif’in açıklamaları konunun liderler düzeyinde görüşülmesine bırakıldığını gösteriyor. İki bakanın PYD’ye karşı demeçler vermemesi de dikkat çekti.

Çavuşoğlu, Rusya’nın PYD’yi yeniden davet edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine, “Elbette YPG-PYD konusunda hassasiyetimiz ortadadır. Bunun, yani herhangi bir toplantıya katılmasının bizim için kabul edilemez olduğunu başından beri tüm muhataplara, sadece burada toplantıya katılan ülkelere değil, Cenevre formatındaki toplantılar marjında da herkese söylemiştik. Dolayısıyla bizim bu hassasiyetimiz devam ediyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, Lavrov’un Antalya’daki temaslarına ilişkin Twitter aracılığıyla video paylaştı. Lavrov, Rusça yaptığı açıklamasında Sputnik’in çevirisi itibariyle PYD’nin yeniden Soçi’ye davet edilmesine ilişkin soruya kesin yanıt vermekten kaçındı.