Rusya ve Esed’in Saldırdığı İdlib’de İç Göç Başladı!

İdlib’deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, İdlib’in güneyindeki Bidame, El Beşiriye, El Sırmeniyye, El Zahır, El Sığır Hitye ve El Hamame köylerinde, sabahın erken saatlerde binlerce kişi evlerini terk etmeye başladı.

Barınacak Yer Arayışı Sürüyor

İdlib’in güneyinden kuzeyde nispeten güvenli bulunan alanlara göç ederken, bir kısmı Hatay’ın Yayladağı ilçesi karşısında yer alan Hırbiticöz ile Zof köylerindeki kamplara sığındı. Göç edenlerin barınacak yer arayışı sürüyor.

“Çaresizce Ölümden Kaçıyorlar”

Hırbiticöz köyü sakinlerinden Temmem Otur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Buraya kaçıp geldikleri bölgede 30 bine yakın insan yaşıyor. Şimdi çaresizce ölümden kaçıyorlar. Kimi güvenli bölgelerdeki yakınlarının yanına yerleşmeye, kimi Türkiye sınırına, çadır kentlere gidiyor.” dedi.

En Az 70 Sivil Katledildi

İdlib’in güneyi 19 Eylül’den bu yana Rusya’nın ve Beşşar Esed rejiminin yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Bölgedeki hastane ve okullar da savaş uçaklarının hedefi oluyor. Son 8 günde İdlib’e yapılan hava saldırılarında en az 70 sivil hayatını kaybetti.