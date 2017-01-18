Rusya ve Esed Güçleri Deyrizor’da 5 Çocuğu Katletti!

»Ana Sayfa»Suriye
18.01.2017 16:11
Rusya ve Esed Güçleri Deyrizor’da 5 Çocuğu Katletti!
Rusya ve Esed güçleri Suriye’de Deyrizor ve Hama’yı hedef aldı. Saldırılar nedeniyle Deyrizor’da beş çocuk, Hama’da ise bir ailenin tamamı hayatını kaybetti. Esed güçleri Halep’te de 3 sivili katletti.

Islâh Haber’in aktardığına göre, Beşşar Esed ve Rusya’ya ait savaş uçakları tarafından Deyrizor’un el-Ummal semtinde gerçekleştirilen saldırılarda 5 çocuk yaşamını yitirdi.

Bölgede bulunan aktivistler, saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda sivilin de yaralandığını belirtirken, aynı zamanda kentteki diğer semtlerin de bombardımanlara maruz kaldığı bildirildi.

Esed’e ait savaş uçaklarının Hama’nın doğu kırsalında yer alan Anik Bacira köyüne yönelik düzenlediği bombardıman nedeniyle de bir ailenin tamamı hayatını kaybetti.

Halep’te ise kent kırsalında bulunan Kefr Halep kasabasına Esed güçlerinin yaptığı top ateşiyle eş zamanlı olarak, savaş uçakları tarafından yapılan saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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