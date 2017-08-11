Rusya ve ABD, Abhazya Konusunda Çekişiyor

ABD yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Abhazya’ya yaptığı ziyareti Cenevre görüşmeleri ilkelerine aykırı bularak sert tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "ABD, (Rusya) Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın işgal ettiği Gürcistan toprağı Abhazya’ya yaptığı ziyareti uygunsuz ve Rusya’nın taraf olduğu Cenevre görüşmeleri ilkelerine aykırı olarak görmektedir." denildi.

Yapılan açıklamada, ABD’nin Gürcistan’ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve haklarını uluslararası alanda tanınan sınırlar içerisinde tam olarak desteklediğini ve Rusya’nın Abhazya ve Güney Osetya’yı tanımasını reddettiğini belirtti. Aynı zamanda Rusya’nın askeri güçlerini savaş öncesi pozisyonuna çekmesi ve Abhazya ile Güney Osetya bölgelerini tanıma kararını da iptal etmesini istedi.