Rusya Uçakları Halep’i Hedef Aldı: 6 Kişi Hayatını Kaybetti!

Halep’in batısında yer alan Etarib’e Rusya tarafından düzenlenen hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.

Suriye’de, Halep’in batısında yer alan Etarib’de yerleşim yerlerine “nüfuz edici” bombayla düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

AA’nın aktardığına göre, Etarib’deki sivil savunma yetkililerinden Necip Ensari, “Rusya ordusuna ait bir savaş uçağı, Halep’in batısında muhaliflerin kontrolünde yer alan Etarib ilçesinde sivil yerleşim yerini nüfuz edici bombayla vurdu.” dedi.

Saldırıda 5’i aynı aileden 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirten Ensari, “Saldırıda çok sayıda ev yıkıldı ve hasar gördü. Sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanlara ağır iş makinelerinin yardımıyla ulaşmaya çalışıyor.” diye konuştu.

Ensari, Beşşar Esed güçlerine ait savaş uçaklarının da Halep’in Anadan bölgesinde yerleşim yerini hedef aldığını, saldırılarda hasar meydana geldiğini aktardı.