‘Rusya, Türkiye Aleyhine PKK İle İşbirliği Yaptı’

Rusya tarafından atılan bu adım, Rusya’nın Türkiye aleyhine PKK ile yaptığı bir işbirliği olarak kabul edildi.

Rus Askeri Üssünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ‘Türk ordusu, Suriye topraklarında askeri üs kurmak istiyor’ denilerek Moskova Yönetiminin bu girişimi Şam Hükumeti onaylamadığı sürece illegal gördüğü ifade edildi.

Rusya’nın Türkiye ile yakın ilişkiler geliştirdiği süreçte Türkiye aleyhine faaliyetler yürütmesi, Moskova Yönetiminin alışıldık Türkiye siyaseti olarak değerlendiriliyor.

Açıklama 2016 yılından bu yana Suriye Demokratik Güçleri SDG’nin elinde bulunan Minnağ Hava Üssünde Rus bayrağı dalgalanmasından birkaç gün sonra geldi.

PKK tarafından kurulan SDG, Türkiye’nin müdahale etmesi muhtemel bölgeleri Esed Rejimine veya Rusya’ya teslim ederek Türkiye ile karşı karşıya gelmeden güneye doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Türk askeri, Astana görüşmelerinde varılan anlaşma çerçevesinde çatışmasızlık bölgelerinin güvenini sağlamak için 12 Ekim’den bu yana Suriye topraklarında.

Kaynak: Asyanın Sesi